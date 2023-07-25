Врач Сапрыкин предупредил об опасности употребления в пищу выловленной из городского пруда рыбы

По словам врача Владимира Сапрыкина, употребление в пищу рыбы, выловленной в водоеме, который расположен в черте города, опасно. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что в воде городских водоемов имеется очень много различных загрязнений, которые вбирают в себя микроводоросли.

По мнению медика, все попавшие с такой рыбой в организм токсичные вещества прежде всего сказываются на состоянии печени, что в итоге может привести к развитию жирового гепатоза, гепатита и даже цирроза или некроза.

Он пояснил, что употребление такой рыбы в пищу может вызвать аллергию, патологии желудочно-кишечного тракта и даже рак. Кроме того, содержащиеся в этой рыбе канцерогены могут негативно повлиять на мужскую репродуктивную систему, что впоследствии приводит к рождению больных детей.