Врач Шашкова заявила, что язва желудка является наследственной болезнью

Язвенная болезнь желудка является опасным заболеванием, которое может доставить массу неприятностей человеку. По словам врача Татьяны Шашковой, при ней нередко возникают рвота, отрыжка, изжога и тошнота. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что самой частой причиной появления болезни является инфекция Helicobacter pylori. Также немалую роль играют обезболивающие препараты и заболевания, которые повышают выработку гастрина.

По мнению медика, на риск развития язвенной болезни значительно влияют предрасполагающие факторы, то есть курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда и отягощенная наследственность.