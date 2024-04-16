Врач Соломатина назвала способы восполнения дефицита витаминов в организме после зимы

По ее словам, согласно последним исследованиям, ранее рекомендованные нормы объема витамина D в организме были занижены. Однако данный витамин принимает участие во многих обменных процессах, отвечает за работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Чемпионом по содержанию витамина D является печень трески, также его много в жирной селедке, в них же, а также еще в скумбрии, имеется комплекс полезных жирных кислот омега-3, служащий для профилактики атеросклероза и нарушения кровообращения. Чтобы пополнить запас этих кислот, следует обязательно включать в ежедневный рацион льняное или оливковое масло.

Эксперт добавила, что для улучшения кровообращения организму нужно вещество под названием кверцетин, которого много в шелухе красного лука и яблоках.

По ее мнению, в ежедневном рационе обязательно должны присутствовать полкило овощей-фруктов. Кроме того, не следует забывать включать в пищу продукты, содержащие йод, вроде морской капусты и болгарского перца.