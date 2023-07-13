Врач Созыкин объяснил причины опасности купания в море сразу после шторма

По словам доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александра Созыкина, после сильного шторма в морской воде может образоваться кишечная палочка, в связи с чем стоит на несколько дней воздержаться от купания. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что на берегу моря находится много частных домов и гостиниц, из-за чего во время шторма из сливных ям душевых и туалетов в воду попадают продукты жизнедеятельности.

По мнению медика, также опасны навоз и трупы животных, выносимые в море, почва из размытых скотомогильников, свалок мусора, складов с удобрениями.

Он добавил, что в течение трех-четырех дней море полностью очищается за счет естественных механизмов очистки.