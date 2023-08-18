Врач Созыкин определил наиболее полезный хлеб

По словам кандидата медицинских наук Александра Созыкина, наиболее полезным хлебом является цельнозерновой, приготовленный из зерен пшеницы или ржи, полностью сохранивших свои оболочки. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что такой продукт богат углеводами, витаминами Е и группы В, аминокислотами, клетчаткой, железом, магнием, селеном и бета-каротином.

По мнению специалиста, в обычном российском хлебе полезные вещества и клетчатка. Как правило, отсутствуют.

Он добавил, что в хлебе фабричного производства с длительными сроками хранения присутствуют консерванты, в частности пропионат калия и пищевой спирт.