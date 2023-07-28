Врач Созыкин перечислил способы не простудиться даже под теплым дождем

При промокании кожа быстро теряет тепло, прежде всего при сквозняке или ветре, а мокрая одежда усиливает охлаждение, что неизбежно приводит к снижению иммунитета. Врач Александр Созыкин рассказал, как не заболеть после прогулки под дождем. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует быстро переодеться в сухую одежду, вытереть насухо ноги и тело.

Медик добавил, что можно принять горячую ванну, а лучше всего – сделать теплую ванночку для ног.

По его мнению, хорошо согревает чай с лимоном или медом.