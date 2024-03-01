Врач Тен назвала способы избавиться от затянувшегося после ОРВИ кашля

Переболевшие ОРВИ люди нередко замечают, что кашель у них не проходит даже спустя неделю-две после выздоровления. Тем не менее это естественный и единственный способ вывести из организма поврежденные клетки и остаточную мокроту. Врач Зарема Тен дала рекомендации для ускорения процесса восстановления и недопущения дополнительных осложнений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, кашель после ОРВИ сохраняется в 90% случаев.

Она отметила, что прежде всего следует избегать переохлаждений, поскольку при них уменьшаются защитные свойства организма, и условно-патогенная микрофлора может активизироваться. Кроме того, следует пить достаточный объем чистой воды для разжижения мокроты.

По ее мнению, важно заниматься дыхательной гимнастикой, совершать прогулки на свежем воздухе не менее получаса в день, следить за своим режимом дня, употреблять в пищу больше продуктов, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами.