Врач Тен перечислила первые признаки появления диабета

Сахарный диабет является патологией эндокринной системы, которая связана с нарушением усвоения глюкозы на фоне недостаточного объема инсулина. Процент заболеваемости им в нашей стране весьма высокий. По словам врача Заремы Тен, отследить тенденцию движения в сторону этого заболевания можно посредством ежегодных диспансеризаций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что изначально возникает преддиабет, при котором человек ничего не ощущает, кроме усталости.

По мнению медика, при высоком уровне сахара в крови у человека снижается иммунитет, поэтому он может испытывать дискомфорт в мочеполовой системе, а также нарушение зрения и ощущение «песка» в глазах.

Она отметила, что около 80% болеющих сахарным диабетом имеют избыточный вес тела.