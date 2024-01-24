Врач Тен перечислила первые признаки появления диабета
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сахарный диабет является патологией эндокринной системы, которая связана с нарушением усвоения глюкозы на фоне недостаточного объема инсулина. Процент заболеваемости им в нашей стране весьма высокий. По словам врача Заремы Тен, отследить тенденцию движения в сторону этого заболевания можно посредством ежегодных диспансеризаций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Она добавила, что изначально возникает преддиабет, при котором человек ничего не ощущает, кроме усталости.
По мнению медика, при высоком уровне сахара в крови у человека снижается иммунитет, поэтому он может испытывать дискомфорт в мочеполовой системе, а также нарушение зрения и ощущение «песка» в глазах.
Она отметила, что около 80% болеющих сахарным диабетом имеют избыточный вес тела.