Врач Тен пояснила опасность хозяйственного мыла для здоровья кожи

Хозяйственное мыло является продуктом, которому в нашей стране, как правило, уже много лет приписывают целый набор чудодейственных свойств. По словам врача Заремы Тен, оно изготовлено из жиров животного происхождения и прекрасно подходит для стирки белья, тем не менее это мылом ни в коем случае не подходит для человеческой кожи. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что кислотно-щелочной баланс хозяйственного мыла минимум на четыре пункта выше этого показателя кожи. Это приводит к тому, что кожа становится обезвоженной, сухой и стянутой, подверженной высыпаниям.

По мнению медика, мыло оказывает хорошее дезинфицирующее свойство, но спустя время прежние проблемы вновь появляются в прежнем объеме из-за обезвоживания.