Врач Тимаков призвал россиян старше 60 лет не пропускать вакцинацию

Врач Тимаков: вакцина после 60 лет поддержит ослабший иммунитет
Врач-инфекционист Евгений Тимаков рекомендовал россиянам старше 60 лет ежегодно проходить вакцинацию от гриппа. По словам эксперта, у людей в этой возрастной категории иммунная система недостаточно сильна для борьбы с инфекциями. Об этом сообщает RT.
Тимаков также отметил необходимость ревакцинации от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Для указанных прививок практически нет противопоказаний, их можно делать в период ремиссии при аутоиммунных заболеваниях и онкологии.
Медик подчеркнул, что вакцинацию можно пройти в один день, однако перед началом рекомендуется консультация терапевта или иммунолога.
