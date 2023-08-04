Врач Тяжельников рассказал, к чему может привести чрезмерное количество арбузных корочек в организме

Арбузные косточки сами по себе не вредны, однако есть их много вместе с мякотью арбуза лучше не стоит. Такой совет дал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам медика, особенно это не рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника. Со слов Тяжельникова, обилие арбузных косточек в организме таких людей могут вызывать неприятные симптомы, сообщает РИА Новости.

«Сами по себе арбузные косточки не вредны, и неопасно, если их случайно проглотили, но специально много косточек вместе с мякотью арбуза есть не стоит, так как при проблемах с кишечником или синдроме раздраженного кишечника они могут вызывать неприятные симптомы», - рассказал Тяжельников.

Кроме того, как добавил врач, съедать весь арбуз прямо до кожуры тоже не очень хорошая затея. Как пояснил Тяжельников, ближе к корочке ягоды могут содержаться вредные для здоровья нитраты.