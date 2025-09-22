Врач Цуркан пояснила, почему медучреждения сталкиваются с дефицитом кадров

Депутаты скорректировали законопроект о реформе медобразования, предложив отменить обязательную отработку с наставником для фармацевтов и стоматологов. Инициатива вызвана опасениями, что для этих специалистов может просто не найтись достаточного количества рабочих мест. Однако эта мера затрагивает лишь вершину айсберга системной проблемы. Почему медучреждения, включая коммерческие, сталкиваются с острым дефицитом кадров, объяснила главный врач Юлия Цуркан. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, корень зла — в предыдущих реформах, которые привели к масштабному сокращению базовых лечебных учреждений, служивших главной площадкой для стажировки будущих врачей. В результате молодые специалисты приходят после вузов абсолютно неготовыми к самостоятельной работе.

Медик добавила, что следствием ликвидации учебной базы стал переход всей нагрузки по стажировке в учреждения системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Но в условиях ОМС перечень оказываемых услуг резко ограничен минимальным набором манипуляций. Врач, прошедший такую практику, не получает необходимого опыта и не может в дальнейшем работать в коммерческой клинике, где требуются реальные навыки.

По ее мнению, текущая ситуация — это прямой итог системных просчетов. Выпускники лишены возможности качественно оттачивать мастерство, что ставит под угрозу всю медицинскую отрасль. Отмена отработки для некоторых специальностей не решает ключевую проблему отсутствия полноценной практической подготовки.

Ранее сообщалось, что более 26 тыс. врачей работают в системе здравоохранения региона.