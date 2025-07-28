Минздрав Подмосковья: более 26 тыс. врачей работают в системе здравоохранения региона

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин рассказал о работе по привлечению медиков, которая ведется в регионе.

По словам Забелина, сейчас в системе здравоохранения Подмосковья работают более 26,5 тыс. врачей, а также свыше 46,7 тыс. специалистов со средним медицинским образованием. Дефицит врачей составляет порядка 2 тыс. специалистов, среднего медперсонала — так же около 2 тыс.

В регионе ведется активная работа по привлечению кадров. Одно из направлений — целевое обучение. В 2025 году в МОНИКИ им. Владимирского выпускаются 612 ординаторов, в том числе 189 — по целевому договору. В МОНИИАГ выпускаются 25 ординаторов, включая 11 человек по целевому направлению. Не позднее шести месяцев после получения квалификации специалисты должны трудоустроиться в медучреждения.

Кроме того, в Подмосковье реализуются различные меры поддержки медиков. Это программы «Земский доктор» и «Приведи друга», компенсация за аренду жилья, специальная социальная выплата, выплаты стимулирующего характера молодым специалистам, социальная ипотека, улучшение условий труда и стажировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал врачей из других регионов России работать в Московской области.