Врач Уланкина назвала частоту заболеваемости ОРВИ у здоровых детей и взрослых

По словам врача Ольги Уланкиной, редкие простуды являются нормальным показателем, тем не менее ряд больничных за зимний сезон говорит о сниженном иммунитете. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что, согласно информации Минздрава России, взрослый человек болеет ОРВИ не более четырех раз в год, ребенок — не более девяти раз, однако это не относится к малышам в яслях.

По мнению медика, ни в коем случае нельзя переносить ОРВИ на ногах, поскольку это может привести к осложнениям и распространению вируса среди других людей.