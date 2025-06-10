Врач Уланкина назвала причину вспышки кори в России

В нашу страну начали возвращаться давно забытые заболевания, которые медики в свое время «задушили» прививками. По словам врача Ольги Уланкиной, однако иммунитет к ряду болезней просел, в связи с чем стране придется снова справиться со вспышками заболеваемости. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что иммунитет к кори бывает двух видов: поствакцинальный (после прививки) и постинфекционный (после перенесенной болезни). В обоих случаях он в большинстве случаев пожизненный. Инфекция не страшна, если человек болел корью либо имеет запись о двух прививках от кори.

По мнению медика, корь является одной из наиболее заразных инфекций в мире. Если был контакт с больным, вакцину можно ввести в течение трех суток для профилактики заболевания. Вакцинация от кори проводится бесплатно в рамках национального календаря. Инкубационный период кори длится около 10 дней, но иногда до 21.

Она уточнила, что ключевыми симптомами кори на ранних стадиях являются повышение температуры до 38–40 °C, сухой изнуряющий кашель, насморк и конъюнктивит, через три дня появляется характерная сыпь, которая сначала охватывает лицо, потом шею, туловище и конечности.

Ранее сообщалось, что студентов двух московских вузов отправили на карантин из-за вспышек кори.