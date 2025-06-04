Еще в одном московском вузе произошла вспышка острого вируса

Два престижных столичных вуза — Московский педагогический государственный университет (МПГУ) и Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) — временно перевели студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает MSK1.Ru.

В ВАВТ зафиксировали три подтвержденных случая заболевания, в МПГУ очаг инфекции обнаружили в гуманитарном корпусе на проспекте Вернадского. В связи со случаями был введен карантин. В МПГУ ограничения продлили до 17 июня.

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на ситуацию. В ведомстве подтвердили, что направили в ВАВТ официальное предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Согласно документу, очное посещение запрещено для студентов и сотрудников без подтвержденных данных о вакцинации или перенесенном заболевании.

Эпидемиологи напоминают: корь остается одной из самых заразных болезней, передающихся воздушно-капельным путем. Единственной надежной защитой считают своевременную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали больше тысячи случаев заболевания корью.