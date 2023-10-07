Врач Уланкина назвала причины появления боязни крови у мужчин

Боязнь крови является патологическим состоянием, когда у человека появляются приступы паники при виде собственной или чужой крови. По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, в отдельных случаях данные приступы могут закончиться обмороком, прежде всего это характерно для мужчин. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что на фоне переживаний вырабатывается значительный объем гормонов стресса, что приводит к учащенному сердцебиению и снижению артериального давления.

По мнению медика, нередко такое состояние характерно для тех мужчин, которых в детстве родители ругали за любые царапины и порезы.

Она отметила, что обморок, развившийся на фоне гемофобии, неопасен. При ощущении приближающейся паники следует выйти на свежий воздух или открыть окно, умыться или выпить немного прохладной воды.