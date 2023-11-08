Врач Уланкина оценила угрозу новой пандемии из-за пришедшего в Россию гонконгского гриппа

По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, вспышка гонконгского гриппа, дошедшая до нашей страны, не приведет к новой пандемии. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что его появление обусловлено сезонностью вируса и наличием у людей коллективного иммунитета против него.

По мнению медика, опасность данной разновидности гриппа в том, что она может вызывать более тяжелое течение и осложнения, прежде всего у людей группы риска.

Она отметила, что в целях профилактики следует избегать больших скоплений людей, хорошо мыть руки, соблюдать правильный рацион питания.