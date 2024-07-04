Врач Уланкина перечислила симптомы теплового удара и правила оказания первой помощи

Тепловой удар является итогом перегрева организма. В силу перегрева организма перестают нормально работать сердечно-сосудистая и нервная системы, головной мозг, органы дыхания, печень и почки. Если человеку не оказать помощь, тепловой удар может привести к остановке сердца, отеку легких, нарушению функции головного мозга, почечной недостаточности. Врач-эксперт Ольга Уланкина рассказала о симптомах теплового удара и первой помощи. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при тепловом ударе человек чувствует сильную слабость и жажду, у него повышается температура тела — иногда до 41–42°C, становится красной и сухой кожа, пульс увеличивается, а давление резко снижается, начинается рвота.

Медик добавила, что при признаках теплового удара следует незамедлительно вызвать скорую помощь, а до ее приезда уложить пострадавшего в тени или прохладном помещении, снять с него одежду, использовать компрессы, напоить человека прохладной водой, по возможности добавив в нее немного соли, а при потере сознания надо поднести к носу ватку с нашатырным спиртом.