Врач Умнов назвал уязвимые категории людей перед новым вариантом коронавируса «эрис»

По словам врача-хирурга Александра Умнова, новый вариант коронавируса «эрис» прежде всего опасен для людей, имеющих слабый иммунитет, включая пожилых. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что также им может заразиться и здоровый человек, поскольку ковид в организме запускает отдельные патологические реакции.

По мнению медика, новые штаммы коронавируса будут чуть сильнее обычного ОРВИ.