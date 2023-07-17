Врач Умнов назвал возраст, до которого редко доживают алкоголики

По словам врача Александра Умнова, постоянно употребляющие водку люди нечасто перешагивают полувековой юбилей. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что такая закономерность связана с тем, что водка является страшнейшим ядом для организма, не щадящим ни одну клетку.

По мнению медика, на фоне употребления данного спиртного напитка развиваются панкреатит, нарушение пищеварения, сахарный диабет.

Он отметил, что также не исключен и цирроз печени, при котором этот орган перестает обезвреживать токсины.

Умнов пояснил, что при чрезмерном употреблении водки также происходит повреждение сердечно-сосудистой системы, вероятно развитие слабоумия и деменции.