Врач Умнов объяснил последствия регулярного употребления сидра для организма

По словам врача-хирурга Александра Умнова, постоянное употребление сидра может привести к негативным изменениям в организме и опасным болезням. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что прежде этот напиток наносит вред пищеварительной системе, провоцируя обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и повышение синтеза соляной кислоты в желудке.

По мнению медика, также он может привести к развитию сахарного диабета.

Он уточнил, что алкогольная зависимость к сидру возникает намного быстрее, чем от крепких напитков. Также напиток способствует развитию ожирения и изменению гормонального статуса.