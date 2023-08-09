Врач Умнов определил смертельную дозу водки

По словам врача-хирурга Александра Умнова, при выпивании литра алкогольного напитка в течение часа есть риск впасть в кому. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что при попадании этилового спирта до 120 мг в организм происходит его обезвреживание в печени. В свою очередь доза больше указанной циркулирует в крови и накапливается в тканях.

По мнению медика, при выпивании алкоголя за час его концентрация в крови становится на уровне 5-6 г, а следовательно, замедляется дыхание, учащается пульс.

Он подчеркнул, что при наличии подобных симптомов следует срочно промыть желудок содовым раствором, а после этого выпить не менее 20 таблеток активированного угля. Кроме того, стоит обязательно выпить горячий чай.