Врач Умнов перечислил болезни, с которыми не допустят призывника к военной службе

По словам врача Александра Умнова, в нашей стране наиболее часто медицинский отвод от службы в армии получают призывники с психическими расстройствами, болезнями сердца, астмой, псориазом и язвой желудка. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что также относительно годным или полностью негодным к военной службе могут признать призывника, имеющего ВИЧ-инфекцию, сифилис, бронхиальную астму, миопию и дальнозоркость, плоскостопие III степени, алиментарное ожирение III-IV степени или значительный дефицит массы тела.

По мнению медика, отказом в срочной службе может послужить наличие псориаза, сколиоза, заболеваний крови, а также отсутствие зубов, травмы опорно-двигательного аппарата, заболевания печени и желудка.