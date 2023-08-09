Врач Умнов пояснил целительность кошачьего мурчанья
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По словам врача Александра Умнова, кошки имеют способность улучшать самочувствие человека посредством целебного мурчанья. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что в таком случае животное ложится на человек и мурчит. Мурлыканье в диапазоне от 25 до 50 Гц может способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме.
По мнению медика, кошка способна вылечивать отдельные инфекции и простудные заболевания.