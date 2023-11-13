Врач Умнов призвал россиян осторожнее относиться к советам блогеров по использованию кремов
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Многие жители нашей страны в решении кожных проблем часто полагаются на советы блогеров, тем не менее они могут быть опасными. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы не покрыться прыщами после блогерских лайфхаков. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, кремы, содержащие третиноин, нужно использовать по назначению врача для лечения лишаев, а ни в коем случае не от морщин на лице по совету блогеров.
Врач добавил, что также необходимо внимательно относиться к BB и CC кремам, содержащим тон и уходовые компоненты.