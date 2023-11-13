Врач Умнов призвал россиян осторожнее относиться к советам блогеров по использованию кремов

Многие жители нашей страны в решении кожных проблем часто полагаются на советы блогеров, тем не менее они могут быть опасными. Врач-хирург Александр Умнов рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы не покрыться прыщами после блогерских лайфхаков. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, кремы, содержащие третиноин, нужно использовать по назначению врача для лечения лишаев, а ни в коем случае не от морщин на лице по совету блогеров.

Врач добавил, что также необходимо внимательно относиться к BB и CC кремам, содержащим тон и уходовые компоненты.