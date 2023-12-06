Врач Умнов считает неверными слова Улюкаева о «пользе» тюремного заключения

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который отбывал срок в колонии за взяточничество, заявил, что тюрьма помогла ему поправить здоровье. По словам врача Александра Умнова, тюрьма и ее рацион не могут оказывать положительное влияние на здоровье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что польза только в том, что в рационе отсутствуют алкогольные напитки и сладкое, вследствие чего организм очищается от токсинов, уменьшается риск сахарного диабета, артериальной гипертензии, атеросклероза.

По мнению медика, даже при хороших условиях содержания в заключении жесткий ежедневный распорядок способствует «очерствлению», а также приводит к развитию психозов, неврозов, депрессии. Кроме того, испорченная еда может привести к кишечным инфекциям, а также респираторные заболевания в таком закрытом обществе довольно часты.