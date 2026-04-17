Многих пациентов, которым предстоит хирургическое вмешательство, волнует один и тот же пугающий вопрос: можно ли неожиданно прийти в сознание прямо на операционном столе? Анестезиолог Идель Касимов в рамках рубрики «Теперь вы знаете» решил развеять самые распространенные страхи и подробно объяснил, насколько реальны подобные ситуации с точки зрения современной медицины.

Врач подтвердил, что единичные случаи интранаркозного пробуждения действительно зафиксированы в мировой практике, однако оговорился, что это явление относится к категории крайне редких и практически невероятных при использовании общей анестезии.

«На практике во время общей анестезии сознание выключается. Проснуться практически нереально. Во время седации это возможно, но не так, как в бытовых страшилках. Человек может уже после операции вспомнить, что его окружало в операционной или что делали врачи. Боли пациент в эти моменты не чувствует, дискомфорт — иногда», — объяснил Касимов.

Специалист также успокоил слушателей тем фактом, что анестезиологическая бригада постоянно отслеживает жизненные показатели и глубину сна больного. Если по каким-либо причинам у пациента появятся малейшие признаки пробуждения, врач-анестезиолог немедленно отреагирует и скорректирует дозировку препаратов, углубив медикаментозный сон задолго до того, как человек сможет осознать происходящее.