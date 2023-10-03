Врач Захарова назвала повышающие артериальное давление неочевидные продукты

По словам врача общей практики Татьяны Захаровой, чрезмерное употребление соленой пищи может негативно повлиять на естественный баланс натрия в организме, что в итоге приведет к повышению кровяного давления и повышенному риску инсульта. Об этом сообщает Pravda.Ru.