Врач Захарова назвала повышающие артериальное давление неочевидные продукты
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По словам врача общей практики Татьяны Захаровой, чрезмерное употребление соленой пищи может негативно повлиять на естественный баланс натрия в организме, что в итоге приведет к повышению кровяного давления и повышенному риску инсульта. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она добавила, что важно помнить о том, что часть соли поступает в организм из обработанных продуктов.
По мнению медика, самыми популярными продуктами, содержащими скрытую соль, помимо обработанных продуктов, являются колбасы, соленые орехи, консервированные и тушеные продукты.