Врач Зайцев перечислил симптомы появления аденоидов

По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, затруднение носового дыхания, стекание слизи по задней части глотки и храп во сне являются главными признаками наличия аденоидов. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что в данных случаях проблема берет свое начало из носоглотки.

По мнению медика, признаками аденоидов являются синяки под глазами, бледность, уменьшение умственных способностей, гиперактивность и другие.