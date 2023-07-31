Врач Зайцев перечислил симптомы появления аденоидов
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По словам врача-отоларинголога Владимира Зайцева, затруднение носового дыхания, стекание слизи по задней части глотки и храп во сне являются главными признаками наличия аденоидов. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что в данных случаях проблема берет свое начало из носоглотки.
По мнению медика, признаками аденоидов являются синяки под глазами, бледность, уменьшение умственных способностей, гиперактивность и другие.