Врач Зубова перечислила простые упражнения от остеохондроза

Боли в спине при сидячей работе свидетельствуют о том, что мышцы избыточно напряжены или, напротив, стали слишком слабыми, а позвоночнику недостаточно опоры. По словам врача-эксперта Нины Зубовой, исправить это помогут тренировки, тем не менее выполнять их следует с особой осторожностью во избежание возникновения осложнений. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что боли в спине, как правило, связаны с малоподвижным образом жизни и естественным старением.

По мнению медика, остановить дегенеративные процессы невозможно, тем не менее есть возможность улучшить состояние постоянными занятиями спортом.

Она отметила, что для этого подойдут специальные упражнения. Так, следует встать прямо, опустив руки вниз и медленно вращая плечами вперед и назад по 10–15 раз, поставить ноги шире плеч, наклониться так, чтобы угол между ногами и корпусом составлял 90 градусов, а затем по очереди тянуться руками к противоположной стопе, встать на четвереньки и, опустив голову, прогнуть спину, пытаясь дотянуться позвонками до потолка.