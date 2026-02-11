Врачи из стоматологии Коломны пополнили банк донорской крови

Коломенские стоматологи в очередной раз доказали: их миссия не ограничивается кабинетным креслом и бормашиной. Сотрудники стоматологической поликлиники местной больницы 9 февраля организованно посетили отделение переливания крови. Два врача и три медицинские сестры сдали в общей сложности 2,25 литра крови, которая в ближайшее время поступит пациентам стационара, нуждающимся в трансфузионной поддержке.

Для многих из них этот визит в донорский пункт стал далеко не первым. Коллектив поликлиники уже зарекомендовал себя как постоянный участник донорского движения. По словам старшей медицинской сестры Марии Дашиной, в стоматологии сложился дружный коллектив. Вместе работают, вне работы реализуют благотворительные и спортивные проекты, вместе участвуют в донорском движении. Дашина подчеркивает: в сотрудниках желание помогать заложено не только на профессиональном уровне, но и на общечеловеческом.

Интересно, что профессия стоматолога, казалось бы, далекая от реанимации и хирургических столов, в донорской повестке оказывается в числе активных. Медики, ежедневно спасающие зубы, теперь спасают жизни — чужие, незнакомые, но от этого не менее ценные. Сданная кровь будет направлена в стационарные отделения Коломенской больницы, где ее ждут пациенты с анемией, после операций, с хроническими заболеваниями и травмами.

В администрации больницы пользуются случаем, чтобы напомнить: двери отделения переливания открыты для всех желающих. Записаться на процедуру можно в понедельник и пятницу с 8.00 до 15.00, а в остальные будние дни — с 12.00 до 15.00. Для корпоративных заявок и коллективных визитов предусмотрен отдельный телефон: 8 (496) 612-34-74.