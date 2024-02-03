Врачи Наро-Фоминского перинатального центра провели УЗИ щитовидной железы на стенде Подмосковья

Так, москвичка Татьяна Копотова заняла очередь к врачу ультразвуковой диагностики Наро-Фоминского перинатального центра, чтобы проверить железу. Доктор внимательно осмотрела 50-летнюю жительницу столицы и дала рекомендацию.

«У вас есть узловое образование, которое требует консультации эндокринолога и дополнительного обследования, пожалуйста, не тяните», — порекомендовала женщине врач УЗИ Динара Аджаматова.

Специалист также отметила, что среди тех, кому провели УЗИ на выставке, было не менее 30 молодых женщин в возрасте от 20 до 35 лет, у 6 из которых доктор заметила изменения щитовидной железы. Всем гостям стенда Московской области врачи Наро-Фоминского перинатального центра уделили особое внимание и дали рекомендации.