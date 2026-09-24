G-Class лишился крыши и получил 900 сил: Brabus показал безумный кабриолет

Немецкое тюнинг-ателье Brabus представило лимитированную версию Mercedes-AMG G 63 с открытым верхом — 900 Rocket Edition Cabrio. Премьера четырехдверного кабриолета состоялась на яхтенной выставке в Монако. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на данные Brabus.

Главной особенностью автомобиля стала двухсекционная мягкая крыша с электроприводом. Для ее установки специалисты Brabus разработали более 500 новых компонентов и усилили кузов. Механизм позволяет открыть или закрыть крышу за 20 секунд.

В сложенном состоянии крыша размещается за задним рядом сидений. Механизм закрывают специальной облицовкой. За передними креслами установлена карбоновая дуга, а за задними дверями — стальная поперечина. Каждый автомобиль дополнительно проходит более 10 часов испытаний на воздействие воды в климатической камере.

Для кабриолета доработали битурбированный V8 Mercedes-AMG. Рабочий объем двигателя увеличили до 4,5 л, установили кованые поршни, новые шатуны и коленчатый вал, а также модернизированные турбокомпрессоры.

Мощность силовой установки составляет 900 л. с., максимальный крутящий момент — 1050 Н·м. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 240 км/ч.

Кабриолет получил подвеску Brabus RideControl, разработанную совместно с KW. Она позволяет уменьшить дорожный просвет на 45 мм. Также установлены 24-дюймовые кованые колеса: спереди используются шины 295/30, сзади — 345/25.

Салон выполнен из черной кожи и алькантары. В отделке использованы красная прострочка и элементы Rocket Red, а также карбоновые детали. Карбоновые подрулевые лепестки получили светодиодную подсветку.

Задние двери оборудованы специальными петлями, позволяющими открывать их на 90 градусов. Каждый автомобиль также получит цифровой паспорт на основе блокчейна с информацией о происхождении, характеристиках и владельцах машины.

Тираж Brabus 900 Rocket Edition Cabrio составит 50 автомобилей. Цена представленного экземпляра — €890 740, что по курсу на 24 сентября 2026 года составляет около ₽86 млн.