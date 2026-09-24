Москвичей предупредили о поддельных справках при сделках с жильем

Москвичей предупредили о мошенничестве с поддельными документами жилищного учета при сделках с недвижимостью. Эксперты проекта «Перезвони сам» советуют проверять подлинность справок через официальный портал города, сообщает сайт мэра и правительства Москвы, пишет РИА Новости.

По словам руководителя проекта Валентины Шилиной, злоумышленники могут использовать фальшивые документы, чтобы скрыть от потенциального покупателя неоплаченные долги, обременения или сведения о зарегистрированных в квартире людях.

Эксперт отметила, что покупатель может узнать о проблемах с приобретенной недвижимостью уже после оформления договора. Поэтому подлинность документов рекомендуется проверять до завершения сделки.

Для проверки справки необходимо зайти на mos.ru и воспользоваться сервисом «Проверка подлинности документов жилищного учета». Пользователю потребуется указать идентификатор документа в поисковой строке и нажать кнопку «Проверить». После этого система покажет обезличенную информацию о справке.

Всего на портале можно проверить девять видов документов жилищного учета. Сервис также позволяет убедиться в подлинности справок, которые продавец предоставляет потенциальному покупателю квартиры.

Ранее в Федеральной нотариальной палате сообщали об изменении схем мошенничества на рынке недвижимости. По данным организации, в 2020–2025 годах 46% судебных споров приходилось на сделки дарения жилья, а доля договоров купли-продажи составляла 32%.

При этом в 2025 году, после введения обязательной нотариальной формы для договоров дарения, число оспариваний таких сделок снизилось на 37% по сравнению с 2024 годом. В ФНП отмечали, что мошенники стали чаще использовать сделки купли-продажи недвижимости.