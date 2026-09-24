«Выглядел нормально»: появились новые детали смерти Соседова в Якутии

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, скончавшийся в Нерюнгри, не падал с лестницы отеля. Ему резко стало плохо на лестничной площадке, после чего он потерял сознание. Об этом РИА Новости рассказал директор отеля «Дархан» Тамерлан Караев.

По словам руководителя гостиницы, незадолго до произошедшего Соседов чувствовал себя нормально. Он приехал в Нерюнгри, шутил с окружающими, выходил покурить, а затем поднялся по лестнице.

Директор отеля отметил, что ухудшение состояния произошло примерно через полчаса после того, как Соседов разговаривал с сотрудниками и выглядел нормально. Критик потерял сознание на ровной площадке лестничного пролета.

Соседов приехал в Нерюнгри для работы в качестве председателя жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Мероприятие должно пройти 25 сентября в Центре культуры и духовности имени А. С. Пушкина.

Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, работал в «Вечерней Москве» и сотрудничал с различными изданиями как музыкальный обозреватель.

Широкой аудитории Соседов был известен благодаря участию в телевизионных музыкальных проектах. Он входил в состав жюри украинского шоу «X Factor», а также российских программ «Суперстар!» и «Ты — суперстар!». Кроме журналистской и телевизионной работы, Соседов преподавал и выступал экспертом по вопросам российской и зарубежной музыки.