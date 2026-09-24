«Не тем надо хвастаться»: депутат обрушился на Тимати из-за Bugatti

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал покупку рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) редкого Bugatti W16 Mistral стоимостью около ₽500 млн. Свое мнение парламентарий высказал в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Милонов назвал покупку безнравственной на фоне текущей экономической ситуации и ограничений, с которыми сталкивается Россия. В своих комментариях депутат также резко высказался о демонстрации столь дорогого автомобиля и предположил, что машина может в итоге просто простаивать в гараже. При этом приведенные высказывания являются оценкой самого парламентария.

О приобретении Тимати редкого Bugatti 24 сентября сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, стоимость автомобиля составляет около ₽500 млн, а сумма платежей при ввозе машины в Россию достигла ₽244 млн. Автомобиль доставили из Европы через Киргизию, после чего 28 августа зарегистрировали в России.

Bugatti W16 Mistral оснащен 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 1600 л. с. Всего компания выпустила 99 экземпляров этой модели, производство завершилось в июле 2026 года.

В автомобиле установлены регистрационные знаки «777» с московским кодом региона «77». По данным Baza, именно этот автомобиль ранее был зарегистрирован в России в августе, однако принадлежность машины Тимати подтверждается публикациями СМИ и данными Telegram-канала, а не официальным комментарием самого артиста.