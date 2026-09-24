Новая Audi RS 5 появилась в России в единственном экземпляре

РГ: в Россию привезли единственную Audi RS 5 нового поколения за ₽22 млн

Общество

В России выставили на продажу Audi RS 5 третьего поколения в кузове B10. Автомобиль 2026 года выпуска стал первым экземпляром этой модели, представленным на российском рынке, и был доставлен из Германии, пишет РГ.

Машину продает московский автосалон через объявление на «Авто.ру». Стоимость универсала составляет ₽22 млн.

Audi RS 5 выполнена в оттенке Bedford Green Metallic. Для автомобиля также заявлен пакет отделки кузова и салона с использованием матового карбона. В объявлении указано, что коммерческий утилизационный сбор полностью оплачен, а комплект документов позволяет поставить машину на учет.

Модель оснащена гибридной силовой установкой. В ее состав входят 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л. с. и электромотор на 177 л. с. Суммарная отдача системы составляет 639 л. с.

Тяга передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF на систему полного привода quattro. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды.

Новое поколение RS 5 относится к измененной системе обозначений Audi. Компания разделила индексы по типу силовой установки: модели с двигателями внутреннего сгорания получили нечетные номера, а электромобили — четные. Поэтому актуальные A5, S5 и RS 5 фактически пришли на смену прежним A4, S4 и RS 4.

Читайте также

Рейд на Бали: сутенера из Украины и его подчиненных россиянок задержали силовики

Рейд на Бали: сутенера из Украины и его подчиненных россиянок задержали силовики

«Видятся с семьями только по выходным». В Госдуме предложили перевести колледжи на пятидневку

«Видятся с семьями только по выходным». В Госдуме предложили перевести колледжи на пятидневку

Сначала авторучка, потом пистолет: правоохранители дважды брали мастера под контроль

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

«Действительно впечатляет»: всемирно известный шахматист посетил ЦОН в Подмосковье в день выборов

«Их четыре»: Головин назвал главные грехи, после которых человек теряет Святой Дух

Сергей Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

Сергей Собянин: в «Сколкове» открылся первый в России кластер медиатехнологий

Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника с долгами и кредитами

Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника с долгами и кредитами

Выборы под огнем: в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования

Выборы под огнем: в ДНР зафиксировали рекордную явку во второй день голосования

«Не переходил на личности»: Пригожин раскрыл, каким был Соседов в работе

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Связь 5G запустили в 16 городах России

Связь 5G запустили в 16 городах России

Что на самом деле дает 5G россиянам: Клименко рассказал о влиянии на связь в регионах

Что на самом деле дает 5G россиянам: Клименко рассказал о влиянии на связь в регионах

Добавьте mosregtoday.ru в избранное