Новая Audi RS 5 появилась в России в единственном экземпляре

В России выставили на продажу Audi RS 5 третьего поколения в кузове B10. Автомобиль 2026 года выпуска стал первым экземпляром этой модели, представленным на российском рынке, и был доставлен из Германии, пишет РГ.

Машину продает московский автосалон через объявление на «Авто.ру». Стоимость универсала составляет ₽22 млн.

Audi RS 5 выполнена в оттенке Bedford Green Metallic. Для автомобиля также заявлен пакет отделки кузова и салона с использованием матового карбона. В объявлении указано, что коммерческий утилизационный сбор полностью оплачен, а комплект документов позволяет поставить машину на учет.

Модель оснащена гибридной силовой установкой. В ее состав входят 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 510 л. с. и электромотор на 177 л. с. Суммарная отдача системы составляет 639 л. с.

Тяга передается через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF на систему полного привода quattro. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды.

Новое поколение RS 5 относится к измененной системе обозначений Audi. Компания разделила индексы по типу силовой установки: модели с двигателями внутреннего сгорания получили нечетные номера, а электромобили — четные. Поэтому актуальные A5, S5 и RS 5 фактически пришли на смену прежним A4, S4 и RS 4.