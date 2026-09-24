Каждая четвертая рабочая машина в России оказалась корпоративной

В России на юридических лиц зарегистрировано 1,09 млн легких коммерческих автомобилей (LCV), или 27% от общего количества таких машин. Данные приведены в исследовании агентства «АВТОСТАТ» «Корпоративный парк ТС в РФ на 1 июля 2026 года».

Наибольшая доля корпоративного парка приходится на автомобили GAZ. К середине 2026 года на компании было оформлено 498 тыс. таких машин — около 46% от всех LCV, зарегистрированных на юрлица.

Вторую позицию занял UAZ с показателем 236,5 тыс. автомобилей. Далее расположились Ford — 79,7 тыс. машин, LADA — 76,1 тыс. и Mercedes-Benz — 28,6 тыс. автомобилей.

Среди отдельных моделей лидирует GAZ Gazelle NEXT. На нее приходится 196,2 тыс. машин, или 18% всего корпоративного парка легких коммерческих автомобилей.

В пятерку наиболее распространенных моделей также вошли UAZ 3909 с 116,4 тыс. автомобилей и GAZ 3302 с 115,2 тыс. единиц. Следом расположились Ford Transit — 76,8 тыс. машин и GAZ 3221 — 58,7 тыс. автомобилей.