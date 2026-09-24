Педагог из Люберец вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Первый учитель»

Представительница Подмосковья Людмила Фомина вошла в число лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В этом году в конкурсе принимают участие педагоги из 16 регионов России. В заключительный этап вышли 28 участников. В их числе — и новички, и опытные профессионалы.

Итоги первого тура заключительного этапа конкурса подвели в Петропавловске-Камчатском. В число 10 лауреатов вошла педагог гимназии № 5 Люберец.

Второй тур стартует 26 сентября в Гимназии им. Е. М. Примакова в Подмосковье. В нем примут участие лауреаты заключительного этапа конкурсов «Учитель года России», «Директор года России» и «Воспитатель года России». Торжественное награждение победителей состоится 1 октября в Москве.

Профессиональные конкурсы среди педагогов проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды руководителям лучших школ региона.