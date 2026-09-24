Мраморный обломок раскрыл тайну старого захоронения в центре Перми

В историческом центре Перми археологи обнаружили обломок мраморного памятника с именем Михаила Суслина. Находка позволила предположить, что на этом месте расположено родовое захоронение семьи, представители которой играли заметную роль в жизни города в XIX — начале XX века, пишет РГ.

Как сообщили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ, на фрагменте памятника читается надпись «Михаил Николаевич Суслин». Сведений о его жизни и деятельности сохранилось немного. Известно, что он умер в возрасте 36 лет от воспаления легких.

Имя Михаила Суслина на памятнике стало основанием для предположения, что рядом находится семейное захоронение. В числе погребенных, вероятно, может быть его брат Иван Николаевич Суслин — общественный и политический деятель Перми конца XIX — начала XX века.

Иван Суслин дважды возглавлял Пермь: с 1891 по 1893 год и с 1898 по 1905 год. В период его работы на посту главы города начались строительство водопровода, мощение улиц и развитие электрического освещения.

При Суслине продолжалось развитие городской территории. В Перми появились Новая слободка, Закамская слобода и началось освоение юго-западной части города.

С именем Ивана Суслина также связывают строительство в 1889 году спиртоочистительного завода. Предприятие впоследствии стало предшественником крупного производителя крепких алкогольных напитков, работающего в Перми сегодня.

Суслин занимался и благотворительностью. Вместе с другими членами семьи он поддерживал губернское попечительство детских приютов, помогал организациям, оплачивавшим обучение нуждающихся, и жертвовал средства на развитие различных сфер городской жизни.