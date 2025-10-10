Врачи назвали четыре признака болезней по состоянию одной части тела

Испанские специалисты назвали четыре визуальных признака, которые могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. Состояние ног способно рассказать о многих скрытых заболеваниях. О некоторых из них сообщает издание El Periodico De España.

Постоянно холодные стопы часто указывают на синдром Рейно или повреждение периферических нервов. Стойкий неприятный запах от ног может быть не только гигиенической проблемой, но и свидетельствовать о грибковой инфекции или гормональном сбое.

Отечность нижних конечностей возникает по разным причинам — от сахарного диабета и избыточного веса до травм, беременности или регулярного употребления алкоголя. Неправильно подобранная обувь также способствует появлению отеков.

Изменение цвета ногтевых пластин на ногах специалисты связывают с нарушением кровообращения или патологиями печени. Эти видимые симптомы служат веским основанием для обращения к врачу.

