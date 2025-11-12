Врачи назвали предел кофеина, после которого бодрость превращается во вред

Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 мг. Об этом сообщила врач-гинеколог Зара Марянян в интервью «Газете.ру». По ее словам, превышение этой нормы может вызывать сердцебиение, тревожность и нарушение сна.

Для подростков и детей расчет ведется иначе — не более 2,5 мг кофеина на 1 кг массы тела в день. При этом пожилым людям, особенно с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендуется ограничиться одной чашкой кофе в сутки.

Марянян отметила, что полностью отказываться от кофе нет необходимости, но важно учитывать общее количество потребляемого кофеина. Он содержится не только в кофе, но и в чае, шоколаде, энергетиках и некоторых лекарствах.

