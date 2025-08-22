Врачи объяснили природу алкогольных провалов в памяти

Врачи объяснили понятие алкогольного «блэкаута» и рассказали, к чему может привести это состояние.

Так, специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики в телеграм-канале отметили, что алкогольный блэкаут, или алкогольная амнезия, представляет собой состояние частичной потери памяти, при котором некоторые отрезки прошлого словно стираются, хотя общая картина событий может быть восстановлена.

Отмечается, что это явление возникает из-за того, что организм воспринимает спирт как аварию в центральной нервной системе (ЦНС). Токсины, содержащиеся в алкоголе, повреждают клетки головного мозга — нейроны, что приводит к нарушению функционирования некоторых участков мозга и частичной утрате воспоминаний.

Специалисты выделяют два основных вида алкогольного блэкаута. При частичной амнезии некоторые воспоминания утрачиваются, но общая последовательность событий сохраняется.

Тотальная амнезия характеризуется полной потерей памяти в течение нескольких часов, когда человек не может вспомнить ничего из произошедшего.

Как отмечают медики, регулярные алкогольные блэкауты представляют серьезную опасность для здоровья. ЦНС постепенно утрачивает свою функциональность, что проявляется в трудностях с концентрацией внимания и запоминанием информации в трезвом состоянии. В долгосрочной перспективе это может привести к развитию таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и ранняя деменция.

Медики настоятельно рекомендуют полностью отказаться от употребления алкоголя, особенно при наличии случаев алкогольной амнезии. Отмечается, что здоровый образ жизни, включающий отказ от вредных привычек, является единственным надежным способом предотвращения дальнейшего повреждения мозга и сохранения когнитивных функций.

