Врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку после перелома шейки бедра

В Москве врачи помогли 103-летней бабушке снова ходить. Она сломала шейку бедра, когда упала дома, и ей заменили часть кости в бедре на искусственную. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В Москве врачи совершили настоящее чудо, вернув к активной жизни 103-летнюю женщину. Пожилая москвичка получила серьезную травму, упав у себя дома — у нее сломалась шейка бедра. Эта травма, особенно в таком преклонном возрасте, могла привести к серьезным ограничениям в движении и значительно ухудшить качество жизни. Но благодаря оперативной и профессиональной работе врачей женщине был установлен эндопротез — искусственный тазобедренный сустав.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, операция прошла успешно, и пациентка уже на следующий день после хирургического вмешательства смогла совершать первые движения. Врачи с оптимизмом смотрят на дальнейшее восстановление женщины и прогнозируют, что через несколько месяцев она сможет полностью обходиться без посторонней помощи и опорных средств.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Ваагн Папоян пояснил, что с возрастом кости становятся более уязвимыми и подверженными переломам. Это связано с тем, что процесс разрушения старой костной ткани начинает преобладать над процессом образования новой, делая кости менее плотными и более хрупкими. Поэтому даже незначительное падение может привести к серьезной травме у пожилых людей.

Ранее российские врачи провели уникальную операцию по удалению двух раковых опухолей.