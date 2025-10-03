Врачи предупредили о росте заболеваемости коклюшем выше допандемийного уровня

Дети грудного возраста оказались в зоне риска в связи с распространением коклюша, сообщила инфекционист Кейтлин Ли из Детской больницы Анн и Роберта Лури в Чикаго. Исследование специалиста с коллегами опубликовано в журнале PEDIATRICS.

Специалисты констатировали рост заболеваемости коклюшем, превышающий показатели, наблюдавшееся до пандемии. Врачи настоятельно рекомендуют родителям вакцинировать детей младше двух месяцев уже сейчас.

Симптоматика коклюша у младенцев имеет свои особенности и может включать эпизоды апноэ (остановки дыхания). Высокий уровень лейкоцитов при заболевании иногда приводит к ошибочной диагностике.

Ключевым методом профилактики является вакцинация женщин во время беременности. При подтверждении или подозрении на коклюш назначается курс антибиотикотерапии, который способствует облегчению клинических проявлений и снижает риск распространения инфекции среди населения.

