Школа в Карелии переходит на дистанционное обучение из-за инфекции

В поселке Новая Вилга, в Карелии, в местной школе зафиксирован рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. Об этом проинформировали представители регионального Минздрава.

По информации ведомства, очаг инфекции возник в начальных классах школы. В сообщении говорится, что в нововилговской школе № 3 зарегистрировано 27 случаев заболевания среди младших школьников.

По информации на 3 октября, один ребенок находится в инфекционной больнице республики, его состояние оценивается как стабильное, как уточнили в Министерстве здравоохранения. Остальные заболевшие проходят лечение дома под наблюдением врачей. Медики оказывают необходимую помощь школьникам и их семьям.

С целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, начиная с 3 октября, все учащиеся школы переведены на удаленное обучение в профилактических целях.

Ранее сообщалось, что ресторан в России закрыли на 17 суток из-за кишечной инфекции.