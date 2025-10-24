Врачи призвали запретить бекон и ветчину из-за риска рака кишечника

Британские ученые и врачи в письме министру здравоохранения призвали запретить нитриты в переработанном мясе после того, как исследование показало связь бекона, ветчины и колбас с более чем 50 тысячью случаев рака кишечника в год. Об этом сообщает РГ со ссылкой на Daily Mail.

Анализ данных британских медицинских изданий Cancer Research UK и British Journal of Cancer показал, что около 54 тыс. случаев колоректального рака ежегодно в Великобритании связаны с употреблением обработанного мяса. Средняя стоимость лечения одного пациента составляет 59 000 тыс. £ (около ₽6,4 млн), а NHS потратила за последнее десятилетие примерно 3 млрд £ (₽326 млрд) на предотвратимые случаи заболевания.

Международное агентство по изучению рака ВОЗ классифицировало переработанное мясо как канцероген группы 1, наравне с табаком и асбестом, но меры по снижению потребления не были приняты. Профессор Крис Эллиотт отметил, что отказ от запрета нитритов привел к значительным человеческим и финансовым потерям.

Исследование 2015 года, основанное на анализе более 800 научных работ, показало, что с каждыми 50 г обработанного мяса в день риск колоректального рака увеличивается на 18%. Канцерогенные соединения образуются при сочетании нитратов и методов обработки мяса. Сейчас считается, что до 90% бекона, продаваемого в Великобритании, содержит нитриты, которые также связаны с раком молочной железы и простаты.

