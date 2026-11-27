Последствия перенесенного COVID-19 продолжают проявляться у пациентов даже спустя продолжительное время после выздоровления. Среди выявляемых осложнений — повреждения сердечной мышцы и нарушения со стороны нервной системы. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Игорь Сергиенко.

По словам специалиста, врачи до сих пор сталкиваются с последствиями коронавирусной инфекции. В частности, у некоторых переболевших обнаруживают поражение миокарда — сердечной мышцы, отвечающей за сокращение сердца. Кроме того, заболевание может сопровождаться нарушениями в работе нервной системы.

Сергиенко также положительно оценил меры, которые принимались для сдерживания распространения коронавируса во время пандемии. По его мнению, действия, направленные на борьбу с инфекцией, были обоснованными.

При этом сохраняющиеся осложнения подчеркивают важность медицинского наблюдения за людьми, перенесшими COVID-19. Особое внимание их состоянию, как отметил профессор, следует уделять специалистам в области кардиологии и неврологии.

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