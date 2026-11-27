Саммит Евросоюза в Брюсселе завершился досрочно: участники встречи не смогли прийти к соглашению по новому долгосрочному бюджету сообщества и дополнительной финансовой поддержке Украины. В результате второй день переговоров отменили, а обсуждение перенесли на декабрь. Об этом сообщил дипломатический источник по итогам первого дня встречи, пишет ТАСС.

По его словам, дискуссия не привела к конкретным решениям. В частности, европейским лидерам не удалось согласовать выделение Киеву дополнительных €45 млрд на 2027 год, а также параметры бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год. Отмена второго дня подтверждается и программой трансляций Европейского совета: все запланированные на это время публичные мероприятия были исключены из расписания.

Глава Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции подтвердил, что договориться по бюджетным вопросам не удалось. По его словам, страны сообщества расходятся во мнениях сразу по трем основным направлениям.

Первое разногласие касается общего размера бюджета. Часть государств настаивает на сокращении расходов, другие выступают против дальнейшего урезания финансирования, а некоторые предлагают увеличить общий объем средств. Второй спорный вопрос — распределение денег между направлениями. Большинство участников саммита потребовали сохранить финансирование сельского хозяйства, против сокращения которого выступает Еврокомиссия.

Третьей проблемой стали новые источники пополнения бюджета. Речь идет о возможном введении прямых налогов, которые будут поступать непосредственно в казну Евросоюза. По всем этим вопросам лидеры намерены продолжить переговоры в декабре.

На саммите рассматривали обновленный компромиссный вариант бюджета, подготовленный Коштой. Его объем составляет €1,52 трлн, а с учетом внебюджетных фондов — €1,75 трлн. Это на €204 млрд меньше первоначального предложения Еврокомиссии.

Разногласия во многом связаны с интересами отдельных государств. Страны, которые вносят наибольший вклад в общий бюджет, добиваются сокращения расходов. Государства, получающие значительные выплаты из европейских фондов, напротив, выступают за сохранение или увеличение финансирования. При этом каждая сторона стремится защитить направления, от которых зависит ее собственная экономика.

Так, Франция требует не уменьшать поддержку сельского хозяйства. Восточноевропейские государства выступают против сокращения Фонда сплочения ЕС, предназначенного для помощи менее развитым регионам и странам сообщества. Еврокомиссия предлагала изменить механизм распределения этих средств, в том числе направить часть ресурсов на военные нужды и поддержку Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что согласование нового семилетнего бюджета будет сложным процессом. При этом по одному из направлений участникам саммита удалось сблизить позиции: страны ЕС не возражают против существенного увеличения военных расходов. Согласно обсуждаемым планам, их объем должен вырасти почти в десять раз по сравнению с бюджетным периодом 2021–2027 годов, когда военное финансирование занимало незначительное место в расходах Евросоюза.

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